На Алтае мужчина до смерти забил знакомого колуном, чтобы успокоить его

В Алтайском крае суд признал виновным 60-летнего жителя Троицкого района в убийстве односельчанина, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошёл в декабре 2020 года. Мужчина и его знакомый проживали совместно и подрабатывали в доме хозяина. Во время распития спиртного между ними произошла ссора по поводу уборки жилища.
"Чтобы успокоить оппонента, осуждённый колуном для дров нанёс несколько ударов по голове односельчанина. От полученных травм потерпевший скончался на месте", – говорится в сообщении.
Во время следствия злоумышленник признал вину. В результате суд назначил ему наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима.
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