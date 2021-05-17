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Экс-полицейского судили за получение крупной взятки в Барнауле

, ИА "Амител"
Суд назначил ему 6 лет и 6 месяцев условного срока
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Бывшего сотрудника полиции в Барнауле признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ. Об этом сообщает СК по Алтайскому краю.

С 2015 по 2017 мужчина, работая в должности инспектора ДПС ГИБДД, частями брал взятку от предпринимателя за беспрепятственного проезда автомобилей через весовой контроль. За два года полицейский получил на подконтрольный банковский счет более 248 тысяч рублей.

"Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив бывшему полицейскому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно", — сказано в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае работнику пункта техобслуживания грузовых вагонов на железнодорожной станции предъявили обвинение в систематическом получении взяток.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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