В России утвердили закон об антитеррористической защите детских лагерей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство утвердило новые требования к антитеррористической защите детских лагерей. Об этом сообщает РИА Новости.
По сообщению Telegram-канала "Большая перемена", в новый список вошли следующие требования:
- там должен действовать пропускной режим;
- должны быть тревожная кнопка, схема эвакуации и план действий при возникновении ЧС;
- осмотр территории и всех зданий будет проходить четыре раза в день;
- в учреждениях должны проводить антитеррористические учения;
- лагеря разделят на четыре категории в зависимости от числа отдыхающих и уровня безопасности в регионе (базовая — четвертая);
- в детских лагерях третьей категории также будут видеонаблюдение, охранные сигнализации и металлоискатели;
- в учреждениях второй категории, кроме мер из предыдущих, добавляются контрольно-пропускные пункты;
- в лагерях первой категории, помимо всего вышеперечисленного, будет особая система охраны (сотрудники ЧОП, Росгвардии или ведомственной охраны).
Правила не распространяются на лагеря, которые охраняются Росгвардией и на лагеря, организованные в школах во время каникул. Требования также не коснутся соревнований, турслетов и сборов (до 7 дней).
Комментарии