В Барнауле прошёл краевой этап всероссийского шахматного турнира среди школьников

Краевой этап Всероссийского шахматного турнира среди школьных команд "Белая ладья" завершился 16 мая 2021 года. Участвовали 24 команды – всего 96 человек из 18 городов и посёлков края. Организаторы утверждают, что по количеству муниципалитетов это самый массовый региональный финал в России. Такого результата удалось достичь за счёт двух факторов:
- финансирование питания и проживания всех участников финального турнира (кроме барнаульцев, которым финансируется только обед) – это помощь Министерства спорта Алтайского края;
- организационная поддержка Министерства образования Алтайского края.
В финальный турнир попадают победители всех муниципальных этапов. Это значит, что в районах прошли многочисленные отборочные турниры, что ведёт к дополнительному развитию школьного шахматного движения.
В последние годы в финальном турнире, как правило, фавориты были известны заранее, примерно до пятого места. В этом году также мало у кого вызывала сомнение итоговая победа команды барнаульской гимназии № 42, поскольку там играет сборная края. Команда победила с большим отрывом, за время всего турнира отдав лишь одно очко соперникам.
Но второе место в этом году заняла Мамонтовская СОШ, что стало сенсацией среди участников турнира. Для Федерации шахмат Алтайского края этот результат – очередной показатель успешного развития проекта "Шахматы в школе". На третьем месте оказалась барнаульская гимназия № 128.
Был проведён отдельный зачёт среди школьных команд из сельской местности. Там первенствовала Мамонтовская СОШ, на втором месте оказалась Тальменская СОШ № 1 и замкнула тройку Ключевская СОШ № 1. Стоит отметить, что в Ключах и в Тальменке действуют филиалы краевого шахматного клуба.
Организаторы уверены, что в следующем году смогут собрать ещё более масштабный финал "Белой ладьи", а проект "Шахматы в школе" охватит новые районы и будет способствовать интеллектуальному развитию детей в Алтайском крае.
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