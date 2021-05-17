Мужчина зарезал троих человек ножом на улице в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на прохожих и зарезал троих человек. Инцидент произошёл неподалёку от Железнодорожного вокзала.
Как сообщает источник издания E1.RU, несколько человек слышали звуки выстрелов рядом с местом. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека.
Согласно данным Следственного комитета по Свердловской области, на месте действительно погибли три человека. В ведомстве отметили, что конфликт произошёл на почве распития спиртного. Следователи организовали проверку по факту происшествия.
Позднее стало известно, что полицейские ранили подозреваемого, после того как он попытался напасть на них с ножом.
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