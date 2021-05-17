10 тысяч сосен высадили неподалёку от села Полковниково в Алтайском крае

В субботу, 15 мая, недалеко от села Полковниково в Косихинском районе провели мероприятие в рамках акций "Посади лес" и "Сад памяти". На площади 2,5 гектара высадили 10 тысяч саженцев сосны обыкновенной.
Организатором выступила общественное движение "Мусора.Больше.Нет, Барнаул" и Боровлянский лесхоз при поддержке межрегиональной экологической общественной организации "ЭКА" и компании S7 Airlines. Также к проекту присоединились 43 волонтёра.
Как сообщает пресс-служба Минприроды, всего "Сад памяти" заложен в 25 лесничествах, а на этой неделе посадки проведут в Тягунском, Залесовском и Боровлянском лесничествах.
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