Специальные акции подготовят к второму Этапу кубка мира по гребле в Барнауле

В состязаниях, которые впервые пройдут на территории Алтайского края, примут участие порядка 450 сильнейших спортсменов мира. Будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио.
По подсчетам организаторов, в дни проведения второго этапа Кубка мира на барнаульском гребном канале будут ежедневно присутствовать порядка семи тысяч зрителей. Генеральным партнером второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ выступает российский банк – "Открытие".
"На самом деле для Алтайского края это большой вызов — провести спортивное мероприятие такого уровня. Подобные соревнования проводятся в нашем регионе впервые, и для Банка "Открытие" это также первый опыт по поддержке масштабного спортивного проекта в Алтайском крае. Поэтому для команды нашего банка очень почетно принять участие в организации соревнований", – рассказала управляющий региональным операционным офисом "Алтайский" Банка "Открытие" Эльвира Вебер.
Она напомнила, что к Алтайскому краю внимание будет приковано сразу с пяти континентов, а телевизионная трансляция будет проводиться сразу в 50 стран, сообщает пресс-служба правительства.
Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая.
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