Эксперты назвали людей, которые распространяют ложную информацию о прививках

Большинство ложных слухов о прививках распускает одна и та же группа людей — так называемая "дюжина дезинформации", в которую входят видные деятели, выступающие против вакцинации. К такому выводу пришли специалисты некоммерческого Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) и организации Anti-Vax Watch.
Как сообщает издание Science Alert, исследователи проанализировали 812 тысяч сообщений, которые опубликовали в Facebook и Twitter с 1 февраля по 16 марта 2021 года. Как они выяснили, всего 13 людей, которые основали собственные некоммерческие организации, являются источниками 65% пропаганды, направленной на дискредитацию вакцин.
Отмечается, что активисты-антивакцинаторы имеют общую аудиторию, в которую входит более 95 млн подписчиков. В них входят остеопаты Джозеф Меркол и Рашид Буттар, адвокат и радиоведущий Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, бывший бодибилдер Тай Боллинджер и его жена Шарлин, остеопатка Шерри Тенпенни, активист "Нации Ислама" Риццу Ислам, бьюти-блогер Эрин Элизабет и другие.
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