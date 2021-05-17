Цена на электричество в России оказалась выше, чем в США и странах ЕС

В прошлом году цена на электроэнергию для промышленности в России оказалась выше, чем в США и некоторых странах Европейского союза. Несмотря на общую мировую тенденцию к снижению энергоцен за рубежом, стоимость электричества в РФ продолжает расти.
Согласно исследованию "Сообщества потребителей энергии", цена электроэнергии была на уровне 7,34 цента за киловатт-час при подключении к региональным распределительным сетям. Страна обогнала США (6,66 цента), Норвегию (3,35 цента), Францию (6,94 цента), Финляндию и Испанию (по 7,2 цента).
Несмотря на общее снижение стоимости и сокращение объёмов электропотребления, во время пандемии коронавируса в России цены продолжили свой рост. В валютном выражении стоимость для промышленных потребителей выросла в 2020 году на 3%.
Комментарии
Догоним и перегоним = вот наше всё
я в германии 67 € ежемесячно плочу, и скаждым годом все дороже
Российская мафия - самая мафиозная, узаконенная в мире.
В Европе год ничего не работало, в отличие от России. В США производство в 2020 году падало на треть. Вполне закономерно, что там энергетики снизили цену.