Бийский инваспортсмен стал победителем чемпиона Европы по плаванию

В португальском городе Фуншал стартовал чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и ментальности. В первый день соревнований бийчанин Роман Жданов завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров брассом.
Как сообщает "Алтайский спорт", член Центра спортивной подготовки Алтайского края является одним из сильнейших российских спортсменов-паралимпийцев. Он тренируется в бийском бассейне "Заря" под началом заслуженного тренера России Елены Соколовой.
Напомним, что воспитанника бийской спортшколы "Зелёный клин" Ильяса Куркаева пригласили в национальную команду для подготовки к Лиге наций.
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