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Главный алтайский прокурор перед уходом с должности заработал более 4 млн рублей

, ИА "Амител"
Александр Руднев уволился по собственному желанию 19 марта 2021 года

Бывший прокурор Алтайского края Александр Руднев (покинул свой пост в середине марта) по итогам 2020 года заработал 4,137 млн рублей. Это на 400 тысяч больше, чем годом ранее. Также Руднев владел на праве общей долевой собственности земельным участком 626 тысяч кв. м (1/14 доля). Сведения о доходах и имуществе размещены на сайте надзорного ведомства.

Супруга экс-прокурора задекларировала по итогам прошлого года 1,817 млн рублей. Ей принадлежало нежилое помещение площадью 16,7 "квадратов" и автомобиль Toyota Lexus RX 450H. Кроме того, в пользовании у четы Рудневых находилась служебная квартира площадью 125 кв. м. Ещё одна недвижимость (52,4 кв. м) была в пользовании у супруги и двух несовершеннолетних детей прокурора.

Напомним, Александр Руднев возглавил региональное ведомство в апреле 2019 года, сменив на посту Якова Хорошева. До этого уроженец Алтайского края работал первым замом прокурора Волгоградской области. Ранее Руднев был заместителем прокурора Алтайского района, возглавлял прокуратуру в Быстроистокском и Павловском районах.

Срок полномочий Руднева на посту прокурора края истекал только в апреле 2024 года. Однако в марте он написал заявление после расширенного заседания коллегии, посвящённой итогам работы органов прокуратуры за 2020 год.

Примечательно, что за три недели до отставки Руднева Алтайский край посетил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Тогда он подробно остановился на проблемах и недостатках в деятельности краевой прокуратуры и потребовал как можно быстрее решить "болевые точки". А часть вопросов высокопоставленный силовик пообещал взять на особый контроль. Тем не менее, по оценке Демешина, прокуратура Алтайского края сработала в 2020 году на твёрдую четвёрку. Претензий персонально в адрес Александра Руднева тогда (по крайней мере в присутствии журналистов) не прозвучало.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

18.05.2021 08:00
krash

Все всё видят, но нни кто ничего не предпринимает.
Вот вам и пандемия, с упадшими доходами населения. А чиновники и всякие прокуроры повышают лишь свои доходы. и это конечно не коррупция. К тому же, это официальные цифры, уверен, неофициалка раз в 10 больше.
Но всё по прежнему хорошо, все честные. придет другой....тож наворует. в итоге и не будет ничего толкового в этой стране.

18.05.2021 08:02
АБОРИГЕН

Не жирно ли слуга народный живет в нищем дотационном регионе?

18.05.2021 08:17
- гость -

Не жирно, еще бедно. Судя по тому как процветает наша медицина и строительная застройка.

18.05.2021 08:54
- гость -

вороватый хорёк

18.05.2021 08:58
- гость -

Было уже такое в Латинской Америке в прошлом веке, где военно-фашистские хунты ради собственного обогащения изменили Родине, присяге и народу и стояли на страже разграбления собственных стран изнутри назначенным США олигархатом.
Все попытки патриотов выступить за свободу и независимость своих стран они жестоко подавляли, залив свои страны кровью своих сограждан.
Своё чёрное дело силовики там выполнили - после них страны навсегда остались нищими и отсталыми.
Кто-то думает что у нас будет иначе?

18.05.2021 09:14
АБОРИГЕН

18.05.2021 08:58
- гость -
А вот и нодовский бред подвезли. Запомни раз и на всегда. Страны грабят собственные власти. Если фашистская хунта или венесуэльские коммуняки приняли решения грабить свою страну, так это их решение, а не кого бы то ни было ещё. Каждое правительство изначально находится в одинаковых условиях со стандартным набором инструментом и только от этого правительства зависит то, что оно в итоге построит в стране. Например в Южной Кореи или Японии власть решила страну отстроить заново с помощью этих инструментов а в Латинской Америке или РФ власть предпочитает грабить собственный народ. "Магазин" не виноват что "алкоголик" покупает там только "бухло".

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