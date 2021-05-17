Роскомнадзор пригрозил санкциями YouTube и Facebook

Роскомнадзор пригрозил санкциями в отношении соцсети Facebook и видеосервиса YouTube из-за "противоправных материалов" на их страницах. Согласно сообщению ведомства, на площадках продолжают размещать противоправный контент.
"В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что если платформы не примут меры по удалению контента, запрещённого российским законодательством, то им тоже может грозить замедление работы, как в случае с соцсетью Twitter.
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