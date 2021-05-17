Алтайские справедливороссы продолжат свой цикл "Хожу по краю". Он посвящен проблемам, которые есть в регионе. Накануне вышел очередной сюжет, на этот раз видео снято в Шипуновском районе.
Как сказано на партийном сайте, в муниципалитете, "если и открываются новые общественные пространства, то только магазины". Четыре села и более 150 детей остались без детского сада, средняя школа нуждается в капитальном ремонте, единственный спортзал в районе закрыт, местный дом культуры не отапливается — подростки предоставлены сами себе. Почему местные власти бездействуют и кто позаботится о подрастающем поколении? Ответы искала депутат АКЗС Евгения Боровикова.
По мнению эсеров, сотни млн рублей, федеральных и региональных, ушли на строительство поселка-призрака, где никто не живет. Этих денег с лихвой хватило бы и на детские сады, и на школы, и на спортзалы.
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