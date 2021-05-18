Власти России и Турции обсуждают возобновление авиасообщения

Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения. Для этого российская делегация в скором времени посетит страну, чтобы оценить перспективы открытия границ для туристов.
Как отметили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, Москва и Анкара разработают план действий, в котором определят условия возобновления взаимных турпоездок, сообщает РИА Новости.
В понедельник, 17 мая, власти Турции объявили, что ситуацию с коронавирусом в стране удалось взять под контроль. Как заявил президент страны Реджеп Эрдоган, сделать это смогли благодаря полному локдауну, который поддерживался весь месяц Рамадан. Глава государства выразил надежду, что серьёзные ограничительные меры в республике более не понадобятся.
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