Эксперты предупредили о подорожании деревянных домов в России

Представители Ассоциации деревянного домостроения предупредили россиян о возможном подорожании деревянных домов. Их опасения связаны с увеличением стоимости пиломатериалов.
Как сообщает РИА Новости, повышение стоимости лесоматериалов может повлиять на все строительные отрасли, включая многоквартирные дома. Они ожидают, что постройки из древесины с отделкой подорожают на 25-40%, а без отделки – примерно на 20%.
Повышение стоимости лесоматериалов в два раза зафиксировали на рынке в конце апреля 2020 года. Причиной изменений стал дефицит доски внутри страны и у зарубежных производителей. В итоге ассоциация обратилась в Минпромторг. Она попросила ведомство принять меры, чтобы сдержать рост внутренних цен и ограничить экспорт пиломатериалов хвойных пород пока ситуация не стабилизируется.
Комментарии
не успел лес заказать на гараж.....что за страна, в китай лес везут непрекращая, у нас в Барнауле - дифицид леса. несколько пилорам обзвонил - леса нет. есть только в тех местах, где ценник - конь, чуть ли не в 2 раза. по 20 тыщ за куб. когда ж вы уже наворуетесь то ироды!
18.05.2021 08:34
krash
Гараж можно сделать из пенобетона. Деревянный гараж - это извращение.
Читаю новости - подорожает это, подорожает то, подорожает сё... Ради приличия, хоть раз, что-нибудь подешевело бы
Это должно было случится. Потребление тут явно не поспевает за предложением.
поднялась сейчас цена, но не опустится и когда дефицита не будет... в России это неизменная истина: что подорожало, не подешевеет НИКОГДА!
Как теперь избу в Борзовке ладить?
Слава тебе Господи воздух не дорожает.
Или что-то изменится?
ройте землянки. пока земля почти за бесплатно