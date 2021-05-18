Четыре жителя Бийска пострадали от мошенников в выходные

За прошедшие выходные в полицию с заявлением о мошенничестве обратились четыре жителя Бийска. Историю одной из потерпевших рассказали в региональном МВД.
32-летней женщине позвонили неизвестные и представились банковскими работниками. Пострадавшую напугали тем, что с её карты якобы списывают деньги, но всё ещё можно остановить. Для этого ей нужно было продиктовать код из SMS.
Кроме того, сотрудники финансового учреждения посоветовали для безопасности других карт снять все денежные средства и внести их на резервные счета. Взволнованная дама выполнила рекомендации звонивших и осталась без 128 800 рублей.
Правоохранители призывают быть внимательными и не поддаваться на провокации мошенников.
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