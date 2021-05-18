Врач рассказала, с чем нельзя сочетать горячие напитки

Напитки горячее 37 градусов представляют потенциальную опасность для здоровья, так как могут стать причиной микроожога слизистой. Поэтому пить их стоит осторожно, особенно это касается чая из-за содержащихся в нём танинов, заявила гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.
"Танины, которые есть, например, в чае, обладают дубящими свойствами, и многие продукты будут иметь неприятный вкус в сочетании с горячим чаем. Кроме того, если жирные продукты запивать горячим чаем выше температуры тела, то потом большое количества жира, которое таким образом попадёт в организм, может оказывать негативное действие", – сказала Бережная в интервью радио Sputnik.
Из-за танинов нельзя запивать чаем и алкоголь, предупреждает специалист. Дело в том, что из-за этого часть спиртного может всасываться с дополнительными токсическими веществами.
В целом, по словам Бережной, лучше вообще не сочетать крепкие и горячие напитки, поскольку и в этом случае можно заработать ожог. Кроме того, в горячей среде алкоголь всасывается быстрее, из-за чего и опьянение тоже происходит гораздо быстрее. Это наносит куда более сильный удар по организму.
Ранее врач-диетолог Ольга Швелева назвала вино наименее вредным алкогольным напитком из-за его низкой калорийности. По её словам, лучшим выбором будет белое и красное сухие вина. При этом последнее даже полезнее, поскольку в нём содержатся ещё и антиоксиданты.
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