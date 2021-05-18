11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

11 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3119, сообщает оперштаб.
За сутки в лабораториях подтвердили 65 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 842. Выздоровели 45 808 человек (+82 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 20, Бийск – 14, Яровое – 5, Ключевский район – 4, Рубцовский район – 3, Камень-на-Оби, Смоленский район – по 2 заболевших, Славгород, Рубцовск, Бийский, Волчихинский, Зональный, Косихинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Солтонский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 160 пациентов, из них 63 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 298 коек.
Комментарии
В одном источнике пишут 7 человек, в другом - 9 чел. На этом сайте 11 человек. И всё за одни и те же сутки. Это как в статистике прямо - плюс - минус товарный вагон.