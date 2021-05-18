100-килограммовая сибирячка задушила возлюбленного ягодицами

В Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Новокузнецка, которую обвиняют в убийстве возлюбленного ягодицами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Как рассказали в управлении, в октябре 2020 года во время распития спиртного между горожанкой и её сожителем произошла ссора. Когда мужчина уснул на кровати, уткнувшись лицом в матрац, 100-килограммовая женщина села ему на шею и "ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог её поднять".
Вскоре мужчина перестал подавать признаки жизни. Подруга испугалась, начала трясти его и кричать, чтобы очнулся. В итоге соседи вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть.
"Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала асфиксия от закрытия органов дыхания мягким предметом", – говорится в сообщении.
Женщина признала вину лишь частично, заявив, что просто хотела успокоить сожителя. Уголовное дело по статье "Убийство" передали в суд.
Комментарии
вот это HARDCORE!!!
Ну в принципе.., она и успокоила...
Когда мужчина уснул на кровати
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А что, беспокойно спал? Кошмары мучили от такой 100 килограмовой сожительницы? Или зачем спящего успокаивать?
ну правильно, что ещё может успокоить как не 100 кг на голове
надо срочно запретить ягодицы)))
а что если бы 50 кило село на голову не задохнулся?
у нее просто колуна под рукой не оказалось
18.05.2021 13:06
- гость -
Из-под тощих ягодиц хотя бы можно как-то успеть вывернуться, найдя просвет