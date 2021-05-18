Умерла писательница Екатерина Вильмонт

Издательство АСТ сообщило о том, что в возрасте 75 лет умерла писательница детективов Екатерина Вильмонт. Причина смерти не уточняется.
"Более сорока светлых и добрых романов написала Екатерина Николаевна, и каждая из этих историй становилась событием для издательства, помогала людям жить или просто поднимала настроение. Большую любовь у юных читателей снискали весёлые приключенческие книги, которые выходят в серии "Детский детектив". Лирическая проза Екатерины Николаевны не раз экранизировалась, такие фильмы, как "Три полуграции", вдохновляли зрителей всей страны", – рассказали в издательстве.
Суммарные тиражи книг Екатерины Вильмонт исчисляются миллионами экземпляров. Она неоднократно попадала в списки самых издаваемых российских авторов. Помимо детективов, она писала детские книги и любовные романы.
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