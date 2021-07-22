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"Безнал" без терминала: почему бизнесу нужны платежи по QR-коду

, ИА "Амител"
Оплата по QR-коду быстрее и во многом удобнее, чем использование эквайринга
Фото: krasivyy-dom-irkutsk.blizko.ru

Фото: krasivyy-dom-irkutsk.blizko.ru

Одна из возможностей QR-кода – это проведение денежных транзакций. Оплата по QR-коду похожа на эквайринг. Но вместо платежа картой через терминал клиент сканирует специальный QR-код продавца и подтверждает платёж. Деньги на счёт придут моментально, а не в течение двух-трёх дней, как при торговом эквайринге. 

За рубежом куайринг уже доказал состоятельность. Что можно делать благодаря QR-коду:

  • расплачиваться в магазине, кафе, ресторане;
  • проводить оплату за товары в интернете;
  • покупать билеты на самолёт, поезд или автобус;
  • делать переводы между разными электронными кошельками, например, "Киви" или "Юмани";
  • проводить перевод средств другим пользователям.

Платёж по QR-коду во многом проще и удобнее, чем оплата картой или смартфоном с NFC. Для оплаты по QR-коду банковская карта вообще не требуется. Деньги переходят со счёта покупателя на счёт продавца – и к этим счетам не обязательно должны быть привязаны карты.

Для продавцов куайринг выгоден тем, что не нужно специальное оборудование: QR-коды выводят на терминалы оплаты, экраны кассы, мобильные устройства или печатают на принтере. Клиенту также не нужна специальная программа – только наличие камеры на смартфоне.

За подключение и использование куайринга не нужно совершать никаких дополнительных платежей. Более того, комиссия здесь выгоднее по сравнению с торговым или интернет-эквайрингом (0,4-1,5% в зависимости от экономической деятельности компании).

Эксперты прогнозируют рост оплаты по QR в России и в мире. Куайринг может стать достойной альтернативой любому виду платежей, особенно бумажным купюрам. По мнению экспертов, банковские переводы также постепенно отойдут на задний план, уступая штрихкодовой платёжной системе.

В Барнауле такую услугу запустил "Сибсоцбанк". Новый сервис "Приём платежей по QR" позволяет юридическим лицам и ИП принимать оплату за товары, работу или услуги в своей торговой сети или сети Интернет с помощью считывания QR-кода. Для предприятий малого и среднего бизнеса он может стать выгодным решением.

"В настоящее время платежи по QR-кодам набирают популярность. Мы активно развиваем в банке современные цифровые сервисы для среднего и малого бизнеса. Новая услуга обладает рядом преимуществ для всех: как для покупателей, так и для продавцов. Позволяет экономить на эквайринговых комиссиях и дополнительном оборудовании, а также ускоряет процесс покупок", – комментирует председатель правления "Сибсоцбанка" Дмитрий Тюнин.

Чтобы подключить услугу "Приём платежей по QR", клиенту необходимо открыть расчётный счёт в банке. А тем, кто уже обслуживается, достаточно просто подать заявку на подключение. Открытие счёта и его последующее ведение бесплатно. Банк готов предложить условия обслуживания под потребности вашего бизнеса. 

Для быстрого открытия расчётного счета юридические лица и ИП могут оставить онлайн-заявку. Специалисты банка перезвонят и проконсультируют по всем интересующим вопросам.

Сотрудники банка уделяют большое внимание деталям бизнеса клиента и подбирают для него оптимальное, наиболее выгодное решение. Кроме того, клиент всегда может получить краткосрочный и долгосрочный кредит, воспользоваться сервисом валютного контроля и рассчитывать на банковские гарантии.

"СИБСОЦБАНК" ООО
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 61а
Телефон: +7 (385-2) 37-02-01, тел/факс (385-2) 37-13-66
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.07.2021 11:50
- гость -

Мы уж как нибудь по старинке

22.07.2021 12:04
Виктор

Не у каждого есть мобильный интернет в телефоне. + Не каждый хочет в телефон себе приложение своего банка устанавливать. Если и делать — то как один из вариантов, наряду с возможностью оплаты по карте, а не вместо

22.07.2021 12:11
АБОРИГЕН

22.07.2021 11:50
- гость -
Золотом?

22.07.2021 12:41
- гость -

Не удобно, то ты приложил карту или телефон к терминалу, а не что-то там высматриваешь в экране, какие то сайты, кнопки, ищешь надпись сколько спишут. Да еще и если плохо видишь. Не нужно!

22.07.2021 12:49
- гость -

Это все костыли какие-то из палок и QRкодов. Смартфон в любой момент может стать рассадником вирусов, как можно доверять ему деньги?
Есть отлаженная защищенная система платежей с помощью банковских карт.
Есть действующая инфраструктура для нее. Единственная её проблема - высокая комиссия за эквайринг, вследствие неуёмных аппетитов банков. Ну так это нужно решать административно, как в Евросоюзе например.

22.07.2021 12:57
АБОРИГЕН

22.07.2021 12:49
- гость -
А система платежей с помощью банковских карт не может стать рассадником вирусов? Есть сведения что там на счетах расчеты ведут?

22.07.2021 13:02
- гость -

В Китае по QR коду уже в 2015 году большинство покупок совершалось. Лично видел, что даже нищим деньги так подавали.

22.07.2021 13:17
- гость -

22.07.2021 12:57
АБОРИГЕН
А система платежей с помощью банковских карт не может стать рассадником вирусов?

Каким образом? В кредитной или дебетной карте вирус не может существовать.
В чипе карты зашит идентификатор, который нельзя из нее вытащить.

То что сейчас воруют массово - так это через онлайн-банкинг (самодеятельность банков), который к картам по сути не имеет отношения.

22.07.2021 14:03
Host

В Китае уже давно к этому пришли, система отлично работает, хорошо и нам приобщиться к культуре цифровой, а то как старообрядцы с монетками ходим

22.07.2021 14:21
АБОРИГЕН

22.07.2021 13:17
- гость -
Таким образом что кредитная или дебитовая карта это не сферический конь в вакууме и сама по себе существовать не может.
Воруют массово сейчас не через онлайн банкинг, а через обычный кнопочный телефон, просто позвонив и заморочив голову. Пользуясь как раз страхами обывателя о том что "мы заметили на вашем счету подозрительную активность".

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