"Безнал" без терминала: почему бизнесу нужны платежи по QR-коду

Одна из возможностей QR-кода – это проведение денежных транзакций. Оплата по QR-коду похожа на эквайринг. Но вместо платежа картой через терминал клиент сканирует специальный QR-код продавца и подтверждает платёж. Деньги на счёт придут моментально, а не в течение двух-трёх дней, как при торговом эквайринге.

За рубежом куайринг уже доказал состоятельность. Что можно делать благодаря QR-коду:

расплачиваться в магазине, кафе, ресторане;

проводить оплату за товары в интернете;

покупать билеты на самолёт, поезд или автобус;

делать переводы между разными электронными кошельками, например, "Киви" или "Юмани";

проводить перевод средств другим пользователям.

Платёж по QR-коду во многом проще и удобнее, чем оплата картой или смартфоном с NFC. Для оплаты по QR-коду банковская карта вообще не требуется. Деньги переходят со счёта покупателя на счёт продавца – и к этим счетам не обязательно должны быть привязаны карты.

Для продавцов куайринг выгоден тем, что не нужно специальное оборудование: QR-коды выводят на терминалы оплаты, экраны кассы, мобильные устройства или печатают на принтере. Клиенту также не нужна специальная программа – только наличие камеры на смартфоне.

За подключение и использование куайринга не нужно совершать никаких дополнительных платежей. Более того, комиссия здесь выгоднее по сравнению с торговым или интернет-эквайрингом (0,4-1,5% в зависимости от экономической деятельности компании).

Эксперты прогнозируют рост оплаты по QR в России и в мире. Куайринг может стать достойной альтернативой любому виду платежей, особенно бумажным купюрам. По мнению экспертов, банковские переводы также постепенно отойдут на задний план, уступая штрихкодовой платёжной системе.

В Барнауле такую услугу запустил "Сибсоцбанк". Новый сервис "Приём платежей по QR" позволяет юридическим лицам и ИП принимать оплату за товары, работу или услуги в своей торговой сети или сети Интернет с помощью считывания QR-кода. Для предприятий малого и среднего бизнеса он может стать выгодным решением.

"В настоящее время платежи по QR-кодам набирают популярность. Мы активно развиваем в банке современные цифровые сервисы для среднего и малого бизнеса. Новая услуга обладает рядом преимуществ для всех: как для покупателей, так и для продавцов. Позволяет экономить на эквайринговых комиссиях и дополнительном оборудовании, а также ускоряет процесс покупок", – комментирует председатель правления "Сибсоцбанка" Дмитрий Тюнин.

Чтобы подключить услугу "Приём платежей по QR", клиенту необходимо открыть расчётный счёт в банке. А тем, кто уже обслуживается, достаточно просто подать заявку на подключение. Открытие счёта и его последующее ведение бесплатно. Банк готов предложить условия обслуживания под потребности вашего бизнеса.

Для быстрого открытия расчётного счета юридические лица и ИП могут оставить онлайн-заявку. Специалисты банка перезвонят и проконсультируют по всем интересующим вопросам.

Сотрудники банка уделяют большое внимание деталям бизнеса клиента и подбирают для него оптимальное, наиболее выгодное решение. Кроме того, клиент всегда может получить краткосрочный и долгосрочный кредит, воспользоваться сервисом валютного контроля и рассчитывать на банковские гарантии.

"СИБСОЦБАНК" ООО

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 61а

Телефон: +7 (385-2) 37-02-01, тел/факс (385-2) 37-13-66

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