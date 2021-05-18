Супермаркет "Лэнд 24" в Барнауле купила компания Ракшина

Компания "Мария-Ра", которая принадлежит бизнесмену Александру Ракшину, купила супермаркет "Лэнд 24". Помещение расположено в доме по адресу проспект Социалистический, 59.
Исходя из данных Единого федерального реестра о банкротстве, продажа проходила в рамках дела о банкротстве предпринимателя Павла Тулина – предыдущего собственника помещения.
Сумма сделки – 59,1 млн рублей. Общая площадь помещения составляет 960 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что "Мария-Ра" планирует построить многоквартирный дом на месте своего магазина. Ретейлер показал проект ЖК на градостроительном совете 1 апреля, но столкнулся со шквалом критики.
Комментарии
Дорогой был магазин, но хлеб и торты там были шедевральные. Жалко, терь марийка там откроется со всякой фигней.
уже через дом марийка напихана, даешь в каждый!
Спрос, предложение.
"На дальней станции сойду"... - а там Марииииийкаааа!
Кондитерский отдел был отличный, с индивидуальным подходом. Заказывали там не раз, всегда были довольны...
18.05.2021 12:42
- гость -
Я подозреваю, что если магазин позиционирует себя как дорогой, то у него в Барнауле открытие и является точкой расцвета, после которой он быстро или медленно (иногда несколько лет) сползает к своему закрытию. В такой магазин начинают ходить не за повседневкой, а за эксклюзивами — "за шедевральными тортиками". А всё остальное стоит и не раскупается.
У меня, например, был ритуал — дойти до "28 апельсинов" и купить там всяких корейских газировок или конфет, которых больше нигде не было. Но я ни разу не взял там, например, макарон или молочных продуктов. Как раз из-за того, что они там продавались "с повышающим коэффициентом". Или вот сейчас в "Бахетле" я бываю только чтобы купить эчпочмак или пирог какой-нибудь.
Магазин — это про то, чтобы затариться на неделю. На одних тортиках, лимонадах и салатах сложно бурно развиваться