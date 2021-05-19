Всегда готов! Фотографии советских пионеров

Фото: ТАСС, visualhistory.livejournal.com
19 мая свой 99-й День рождения отмечает Всесоюзная пионерская организация. Официально в СССР этот праздник назывался День пионерии и был одним из главных праздников советских школьников. Сегодня тех, кто с ностальгией вспоминает времена пионеров в СССР, становится всё меньше. А современные пионеры (да, они ещё существуют) выступают под другим девизом и живут уже в другом обществе.
Какими были советские пионеры – в нашей фотоподборке.
Комментарии
Прослезился
Тот же gиtлeрюгенд только в другой руке