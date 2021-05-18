13 заявок на получение Шукшинской литературной премии отправили писатели

В оргкомитет Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края поступило 13 заявок. В 2021 году её вручат в восьмой раз.
Свои работы прислали авторы из Москвы, Архангельской, Ярославской, Московской, Кемеровской областей, Красноярска, Новосибирска, Барнаула и Бийска. К участию в конкурсе комиссия допустила 10 авторов:
- Сергей Филатов (Бийск) – "Небо на троих" (2020);
- Константин Сомов (Барнаул) – "К своим" (2019);
- Валерий Копнинов (Барнаул) – "Двенадцать затмений луны" (2019);
- Альберт Лиханов (Москва) – роман в повестях "Дети Победы" в 14 томах (2020);
- Анастасия Ермакова (Москва) – "Окна с видом на МКАД" (2019);
- Дарья Еремеева (Московская область) – сборник рассказов "Родственные души" (2020);
- Яна Блынская (Кемеровская область) – сборник стихов, рассказов, публицистики "Малиновые зори над Россией" (2020);
- Юрий Манаков (Московская область) – "Алтай ты мой зеленоглазый" (2019);
- Михаил Щукин (Новосибирск) – роман "Ямщина" (2019);
- Сергей Кузнечихин (Красноярск) – "Где наша не пропадала" (2020).
Вручат литературную премию 24 июля на горе Пикет в Сростках, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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