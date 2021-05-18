Самый красивый депутат Алтайского края Елена Речкова ищет новую партию, пишет SM News. Ранее она возглавляла совет местного отделения партии "Справедливая Россия – За правду" в Бийске, но добровольно сложила с себя полномочия в марте текущего года.
С тех пор Речкова так и не нашла себе места, но, по данным издания, якобы вела переговоры с партиями "Родина", ЛДПР и рядом других. В соцсетях она рассказала, что последние два месяца у неё прошли в принятии ситуации с уходом из СР и, по её словам, даже возникали мысли закончить политическую карьеру.
"Но всё же желание и стремление быть полезной Бийску и бийчанам взяли верх! Поэтому начинаем всё заново, с новыми силами! Останусь я беспартийной либо присоединюсь к какой-то политической силе, не знаю, не приняла для себя решение, но на данном этапе уже готова к диалогу", – сообщила Речкова.
Она также отметила, что после выхода из "Справедливой России" лично общалась с председателем партии Сергеем Мироновым. На вопрос, разочаровалась ли она в партии, Речкова ответила: "Нет, я разочаровалась в людях!" и подчеркнула, что, разумеется, не во всех.
Комментарии
Полагаю партию самых красивых...
Таких как я
Заголовок, конечно, огонь. Примерный смысл и суть: красивая содержанка ищет нового покровителя
Рекомендую долго жителя ЕР
Прочитал статью и сразу навеяло о девушке легкого поведения! Не важно с кем, лишь бы платили!
"желание и стремление быть полезной Бийску и бийчанам взяли верх!", а можно перечислить ее достижения для Бийска и народа, пока она занимала кресло депутата?