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Самый красивый депутат Алтайского края Елена Речкова ищет новую партию

, ИА "Амител"
Девушка призналась, что после ухода от эсеров даже подумывала завершить политическую карьеру
Елена Речкова / Фото: spravedlivo.ru

Елена Речкова / Фото: spravedlivo.ru

Самый красивый депутат Алтайского края Елена Речкова ищет новую партию, пишет SM News. Ранее она возглавляла совет местного отделения партии "Справедливая Россия – За правду" в Бийске, но добровольно сложила с себя полномочия в марте текущего года.

С тех пор Речкова так и не нашла себе места, но, по данным издания, якобы вела переговоры с партиями "Родина", ЛДПР и рядом других. В соцсетях она рассказала, что последние два месяца у неё прошли в принятии ситуации с уходом из СР и, по её словам, даже возникали мысли закончить политическую карьеру.

"Но всё же желание и стремление быть полезной Бийску и бийчанам взяли верх! Поэтому начинаем всё заново, с новыми силами! Останусь я беспартийной либо присоединюсь к какой-то политической силе, не знаю, не приняла для себя решение, но на данном этапе уже готова к диалогу", – сообщила Речкова.

Она также отметила, что после выхода из "Справедливой России" лично общалась с председателем партии Сергеем Мироновым. На вопрос, разочаровалась ли она в партии, Речкова ответила: "Нет, я разочаровалась в людях!" и подчеркнула, что, разумеется, не во всех.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.05.2021 13:18
- гость -

Полагаю партию самых красивых...
Таких как я

18.05.2021 13:22
гость

Заголовок, конечно, огонь. Примерный смысл и суть: красивая содержанка ищет нового покровителя

18.05.2021 13:34
- гость -

Рекомендую долго жителя ЕР

18.05.2021 14:02
- гость -

Прочитал статью и сразу навеяло о девушке легкого поведения! Не важно с кем, лишь бы платили!

18.05.2021 14:05
- гость -

"желание и стремление быть полезной Бийску и бийчанам взяли верх!", а можно перечислить ее достижения для Бийска и народа, пока она занимала кресло депутата?

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