Экс-главу Бийского района Евгения Якубу лишили третьего диплома о высшем образовании

Бывшему главе бийского района Евгению Якубе аннулировали третий диплом о высшем образовании. В течение 15 дней он обязан вернуть его в вуз, сообщает "Деловой Бийск".
Как отмечает издание, первый диплом Якубы был признан поддельным, второй аннулировали по решению суда в Новосибирске и третий также аннулировали, но уже по решению Железнодорожного суда Барнаула.
Напомним, что прокуратура инициировала проверку получения Якубой диплома по ускоренной программе, после того как в ведомство обратился член Совфеда РФ. Фамилия сенатора при этом не раскрывается. Он пытался оспорить решение, но суд апелляцию экс-чиновника отклонил.
Комментарии
Нужны ему эти дипломы как
Глава бийского района с поддельным образованием, жесть.
он на столько глуп, что диплом купить не смог