Ракеты для электората. Как деньги и выборы подогревают пожар войны на Ближнем Востоке

После очередной вспышки насилия на Ближнем Востоке появилась надежда на перемирие, хотя и очень хрупкая. Израиль и Сектор Газа достигли предварительного соглашения прекратить обстрелы. Многие наблюдатели не верят скорое в умиротворение. Как известно, в ходе нынешней фазы конфликта израильские ВВС нанесли серию ударов по домам палестинских военных, а также поразили 35 военных объектов и 15 км тоннелей в Секторе Газа. Данные о наземной операции командование Армии обороны Израиля пока опровергает, но информация о ее проведении постоянно вбрасывается в прессу. За последние годы Израиль и Сектор Газа эпизодически обменивались ударами, однако вспышки конфликтов удавалось гасить политическими методами. К тому же пыл боевого крыла ХАМАС (палестинская группировка, которой принадлежит власть в Секторе Газа) долгое время сдерживало наличие у Израиля оборонной системы "железный купол". В середине мая, когда, между прочим, Израиль отмечает День независимости (14 мая), отмечено перерастание конфликта в "горячую фазу". Чреваты ли эти драматические события новой ближневосточной войной, каковы ее корни и перспективы урегулирования — пытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Устоял ли "Железный купол"?

Очередное обострение конфликта началось 6 мая, когда израильская полиция жестко прекратила столкновения еврейских и арабских демонстрантов. Арабы бурно выражали свое негодование решением Верховного суда Израиля о выселении палестинцев из жилых домов в квартале Джейх-Шаррах Восточного Иерусалима. А еврейские демонстранты не менее бурно поддерживали его.

Вечером 7 мая, когда наступила последняя пятница священного для мусульман месяца Рамадан, десятки тысяч арабов собрались на Храмовой горе, где находится комплекс мечетей Аль-Акса. В то же время к Стене плача, главной иудейской святыне, тоже пришло немало верующих. Стычки между иудеями и мусульманами происходили и раньше, но израильская полиция в таких случаях работала в усиленном режиме. В этот раз мусульмане ответили на жесткие действия израильских силовиков камнями и петардами, полиция пустила в ход дубинки, шумовые гранаты и резиновые пули. По данным Красного полумесяца, в ночь с 7 на 8 мая было ранено 205 арабов.

Дальше — больше. С 10 по 12 мая военное крыло ХАМАС и организация "Исламский джихад" выпустили по израильской территории более 1,5 тысяч ракет, часть из которых достигла Тель-Авива. При этом, по данным ряда СМИ, широко разрекламированная в свое время израильская система ПРО "Железный купол" не смогла перехватить большое число ракет — примерно 850 не были сбиты. В результате этих ударов погибло как минимум пять израильтян и более 200 было ранено.

По словам израильского политолога, лидера движения "Беад Арцейну" Авраама Шмулевича, данные о преодолении ракетами "Железного купола" искажены. "Не знаю, откуда появились такие данные, но система сработала, как и ожидалось, — заявил он amic.ru. — Процент перехваченных ракет превышает 90 процентов. Но даже те, что упали на территории Израиля, увы, вызвали жертвы. Скажем, часть людей пострадала от осколков ракет, от попадания в окна жилых домов — ведь ракетные удары наносились по гражданским объектам".

Действительно, масс-медиа сообщили о попадании ракет в автобусы, жилые дома, просто на улицы. После этого Израиль нанес серию авиаударов по объектам военной инфраструктуры ХАМАС. Это привело к гибели минимум 35 человек (в том числе десять детей), число раненых точно оценить сложно — палестинские СМИ приводят данные от 200 до 700 человек. Кроме того, 15 мая израильские военные подтвердили, что нанесли удар по 11-этажному зданию в Секторе Газа, в котором, по их утверждению, находилось военное оборудование ХАМАС. Там располагались офисы СМИ, которые, по заверениям израильской стороны, использовались как "живой щит".

Война с политикой идут рядом

Особый накал произошедшему обострению придает политическая ситуация как в самом Израиле, так и на палестинских территориях. 23 марта в Израиле состоялись внеочередные парламентские выборы, по результатам которых большинство смогла сохранить за собой партия "Ликуд". Однако ее политика вызывает все большее недовольство в стране. Премьера Беньямина Нетаньяху обвиняют в коррупции и нарастании социальной напряженности в обществе. Это все крайне осложняет формирование коалиционного правительства, которое предстоит сформировать партии-победительнице.

Оппоненты "Ликуд" настаивают на необходимости серьезных перемен — увеличить финансирование на арабский сектор, изменить формулировку о еврейском характере государства, убрать наказание за "незаконное строительство" для палестинцев и др. В свою очередь, на палестинских территориях должны были состояться выборы 22 мая, однако президент Государства Палестина Махмуд Аббас перенес их на 31 июля, заявляя, что, мол, израильские власти препятствуют проведению голосования в Восточном Иерусалиме. Как будут разрешаться политические коллизии у израильтян и палестинцев — пока неясно.

"Есть версия, что руководство ХАМАС решило ударить по Израилю в условиях некоторой политической нестабильности, когда у власти находится переходное правительство, которое может не решиться на жесткий ответ, — предположил Авраам Шмулевич. — Также есть версия, что в этих ударах было заинтересовано руководство Государства Палестина в Рамалле. Велика вероятность, что на грядущих выборах победу одержит ХАМАС. А теперь эти ранее отложенные выборы можно снова перенести под предлогом войны с Израилем".

Политический фактор считает крайне важным и военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев: "Согласно устойчивому предположению, эти удары могли быть спровоцированы извне, поскольку израильское общество нуждается в консолидации. Идет формирование коалиционного правительства после очередных досрочных выборов — четвертых за последние два года. И необходимость единого противостояния ударам ХАМАС может сплотить его".

Военнослужащие Армии обороны Израиля на границе с сектором Газа / Фото: EPA / ТАСС

Истоки палестино-израильского конфликта

Истоки противостояния между Израилем и арабской территорией следует искать в 1940-х годах, когда было принято решение о создании арабского и еврейского государств на западном берегу реки Иордан. Причем Советский Союз тогда был активным сторонником этой идеи и настойчиво продвигал ее.

Сначала 29 ноября 1947 года Генеральная ассамблея ООН большинством голосов (33 "за", 13 "против", 10 воздержались) приняла решение о разделе Палестины. К тому же границы еврейского и палестинского государства были нарезаны не очень удачно: получилось три анклава, слабо связанных друг с другом. Поэтому не было ничего удивительного в том, что это решение не устроило как проживавших на ее территории арабов, так и соседние государства. Вдобавок часть палестинцев просто согнали с земель, на которых они проживали длительное время, а стран-соседей (Египет, Сирия, Трансиордания, Ирак, Ливан и др.) не устраивало появление в регионе государства, которое станет проводником политики внешних игроков — на роль поводырей Израиля претендовали Соединенные Штаты и Советский Союз (американцы в итоге одержали победу в этом соперничестве). В общем, повод для будущих конфликтов был заложен уже тогда.

Почти сразу после провозглашения государства Израиль в 1948 году началась первая арабо-израильская война — в Палестину вступили войска "арабского легиона", в который входили изгнанные со своей земли арабы и представители соседних стран. Но, несмотря на численное преимущество, низкая боеспособность легионеров, а также разобщенность командования позволили израильтянам разгромить противника и забрать себе кусок территории площадью около 1300 км сверх того, что предусматривал мандат ООН. Еще до войны с территории Палестины потянулись колонны арабских беженцев — их общее количество, по данным ООН, составило более 750 человек.

С тех пор было еще несколько войн между Израилем и странами региона, в которых победу, при поддержке главным образом Соединенных Штатов, одерживало еврейское государство. Так было в 1967, 1973 и 1982 гг. После победы в "Шестидневной войне" 1967 года Сектор Газа до 2005 года находился под контролем Израиля. Советский Союз, не удержав Израиль в 1940-1950-е годы в орбите своего влияния, всегда поддерживал в конфликтах арабские государства.

В июле 2007 года победу на выборах в Палестине одержало радикальное антиизраильское движение ХАМАС. Самое поразительное, что эта организация была создана в 1987 году как гуманитарная и благотворительная, а ее деятельность поначалу широко поддерживалась Израилем, который видел в ней альтернативу ООП (Организации освобождения Палестины, считавшейся Израилем террористической). С тех пор многое изменилось и созданное на основе ООП движение ФАТХ стало умеренным и находится у власти в частично признанном (138 государств-членов ООН из 194) Государстве Палестина. ХАМАС же стал более радикальным и в 2007-м установил свою власть власть в Секторе Газа, эта организация не признает права на существование государства Израиль.

Положение усугубляется еще и тем, что значительную часть проживающих в Секторе Газа населения составляют беженцы, изгнанные при заселении Израиля, а также их потомки. Отсюда и высокий градус враждебности. С тех пор Государство Палестина и Сектор Газа — фактически два различных территориальных образования (на одном власть принадлежит ФАТХ, на другом — ХАМАС), хотя формально мировое сообщество пытается считать их чем-то единым.

Впрочем, в целом единой позиции в мире относительно Палестины и сектора Газа в мире пока нет. Израиль считает Сектор Газа "враждебным государственным образованием", с Государством Палестина с Махмудом Аббасом (лидер ФАТХ) во главе активно ведет переговоры.

Последствия обстрела города Петах-Тиква в Израиле / Фото: ТАСС

"Арабские доллары все в крови"

Политика администрации США в этом многолетнем конфликте претерпевала изменения. Если поначалу Вашингтон, явно или не очень, поддерживал израильскую сторону (кроме, разве что, Суэцкого кризиса в 1956 году), то в период правления администрации Барака Обамы эта позиция стала меняться. Белый дом все чаще стал критически высказываться в адрес Израиля и поддерживать палестинскую сторону.

По мнению Авраама Шмулевича, негативную роль в случившемся обострении конфликта играет нынешняя администрации США: "Недавно Байден заявил о выделении палестинцам помощи в размере 10 млрд долларов — огромная сумма, учитывая, что помощь Израилю составляет 4 млрд. Учитывая коррупцию в руководстве ХАМАС, они спровоцировали эскалацию напряженности. Потом будут сообщать о расходах на восстановление и ликвидацию последствий от израильских ударов, получать еще какую-то помощь. То есть, война для них — это бизнес. Можно добавить, что руководство ХАМАС находится не в самом Секторе Газа, а в Катаре, Турции и оттуда посылает сражаться молодых парней. Таким образом оно "осваивает" выделенные средства".

Александра Перенджиев считает, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке удивительным образом совпал с решением Соединенных Штатов вывести войска из Афганистана.

"Нельзя исключать, что новая вспышка "горячего" конфликта между Израилем и Сектором Газа стала частью американского плана по дестабилизации региона. Возможно, американские войска из Афганистана не будут возвращены в свою страну, а будут перегруппированы, причем часть из них будет размещена в ближневосточном регионе под предлогом нестабильной обстановки там. К тому же нельзя исключать, что в администрации Байдена взяли верх те силы, что имели большое влияние при Обаме и считавшие необходимым "закрыть проект существования государства Израиль", — полагает эксперт.

Перенджиев предполагает, что произошедшая вспышка конфликта может стать довольно продолжительной. "Учитывая, что внешние игроки имеют в нем далеко идущие задачи, не думаю, что затишья в регионе стоит ожидать скоро. Тем более, что ситуацию подогревают политические трудности. Возможно, обмен ударами будет продолжаться весь летний период", — допускает собеседник.