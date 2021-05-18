АлтГТУ и Яншаньский университет КНР продлили договор о сотрудничестве

Ректор АлтГТУ Андрей Марков и глава Яншаньского университета КНР Чжао Динсюань пролонгировали договор о сотрудничестве. Документы подписали в режиме онлайн. Как отметил Андрей Марков, у университетов давнее взаимовыгодное сотрудничество.
"Развитие международных контактов АлтГТУ – одно из ключевых направлений деятельности и оно закреплено в вузовской стратегии развития. С Яншаньским университетом около двадцати лет мы реализуем академические обмены, проводим совместные научные мероприятия. Важным направлением стала договорённость об организации для студентов языковых школ во время каникул и реализация новых программ обмена студентами старших курсов", – подчеркнул Андрей Марков.
По его словам, в этом году университеты приступают к реализации новых научных проектов. Уже подготовлена программа проведения научных исследований и обмена опытом в области компьютерного моделирования процессов упорядочения и структурно-энергетических превращений в конденсированных средах. Осенью китайские коллеги приедут в АлтГТУ, для того чтобы начать совместные исследования.
Добавим, АлтГТУ входит в университетский альянс Китая и стран Центральной Азии. У вуза есть договорённости о сотрудничестве с Синьцзянским университетом, Даляньским университетом информатики NEUSOFT. Университеты реализуют совместные образовательные программы по энергетическому направлению, информационным и пищевым технологиям, осуществляют академические обмены. Около 600 китайских студентов обучаются в АлтГТУ.