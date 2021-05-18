Пандемия повысила цифровую грамотность россиян

На фоне пандемии у россиян выросла цифровая грамотность, пишут "Известия" со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
По сравнению с прошлым годом, в 2021-м индекс цифровой грамотности в РФ поднялся на шесть пунктов – с 58 до 64 из 100. Однако, как отмечают аналитики, цифровая грамотность и компетентность в обществе выросли неравномерно.
Так, в 2021 году доля людей с начальным уровнем цифровой грамотности сократилась с 7% до 4%, при этом с 66% до 70% выросла число россиян с базовым уровнем знаний. А вот количество "продвинутых" граждан за год не изменилась и по-прежнему составляет 27%.
Кроме того, в вопросе цифровой грамотности мужчины (66%) оказались чуть более осведомлёнными, чем женщины (63%). В столицах уровень цифровой грамотности оказался выше (74%), чем в среднем по стране (64%). При этом в сёлах и посёлках этот показатель ещё ниже (60-62%).
Ранее сообщалось, что почти треть россиян (31%) готовы частично отказаться от интернета, а каждый десятый (12%) – сделать это полностью. При этом меньше всего хотят отказаться от выхода в Сеть жители Сибири.
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