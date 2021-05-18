На поддержку местных инициатив в Барнауле выделили шесть миллионов рублей

На реализацию восьми проектов по программе поддержки местных инициатив в Барнауле из регионального бюджета выделили шесть миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Отмечается, что ещё 2,7 млн добавят их городского бюджета и 1,5 млн выделят спонсоры и горожане.
"В 2021 году в Черницке на территории школы № 95 создадут спортивную площадку, в посёлке Центральном обустроят разворотную площадку маршрутного транспорта и остановочный пункт, в Научном городке по улице Гвардейской и на станции Ползуново по улице Ивлева отремонтируют дороги, а в Казённой Заимке по улице Садовой – уличное освещение. Также детские спортивные площадки обустроят в посёлках Власиха, Мохнатушка и селе Гоньба", – говорится в сообщении.
Жители в ближайшее время начнут готовить территории к проведению работ. Предприниматели обеспечат необходимую технику и инвентарь.
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