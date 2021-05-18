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Много новых лиц. "Единая Россия" подвела итоги выдвижения кандидатов на праймериз

, ИА "Амител"
Среди участников предварительного голосования большое количество молодёжи и беспартийных
Фото: пресс-служба партии 'Единая Россия'

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Врачи, учителя, бизнесмены, волонтёры – "Единая Россия" собрала на праймериз людей из разных сфер, разных возрастов и социальных статусов. Партия получила более 7,6 тысячи заявлений на участие в процедуре, по итогам которой ЕР составит список своих кандидатов на выборы в Госдуму и региональные парламенты. Об этом рассказали на сайте ЕР.

15 человек на место

7636 – столько заявлений поступило в оргкомитет предварительного голосования. В некоторых избирательных округах конкурс достигает 15 человек на место. Итоги заявочной кампании на брифинге 17 мая подвёл председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин.

По его словам, почти треть кандидатов – люди до 35 лет. Средний возраст участников – 41 год. Таким образом, партия достигла одной из главных задач праймериз – приток новой, молодой крови. 

Ещё один важный момент – глобальное обновление пула кандидатов. Так, всего каждый десятый участник – действующий депутат регионального уровня, и только 4% – народные избранники федерального уровня.
По словам Карелина, более половины кандидатов не являются членами ЕР. Но готовы идти на выборы вместе с партией и "объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования". Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса, каждый седьмой – из сферы образования, каждый десятый – муниципальный служащий.

Александр Карелин также подчеркнул, что треть всех кандидатов в депутаты – волонтёры, которые в период пандемии оказывали помощь нуждающимся. Как раз та категория, которую на выборы активно призывал президент России Владимир Путин. Те, кто, по словам главы государства, отлично знает насущные проблемы простых людей и может предложить пути их решения.

Кроме того, впервые за всю историю праймериз участие в них примут представители Союза добровольцев Донбасса. Например, в Ростовской области на праймериз пойдёт глава союза Александр Бородай, а в Тульской области – член Союза Максим Чичкин. Напомним, партия заключила с СДД соглашение о взаимодействии. 

"Для нас очевидно, что это люди, которые в 2014 году не побоялись работать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль объединяющего русского языка. Конечно, мы бы хотели, чтобы они шли вместе с нами и представляли партию перед избирателями на выборах в сентябре 2021 года", – подчеркнул Александр Карелин.

В Алтайском крае в оргкомитет поступило 480 заявлений. Из них зарегистрировали 438 (отказы получили те, кто не предоставил необходимые документы). 

"Мы удовлетворены результатом: поставленные задачи выполнены, а по некоторым позициям показатели выросли в разы", – прокомментировал глава регионального отделения партии, председатель оргкомитета Александр Романенко. 

Народный интерес

Вторая сторона этого процесса – участие избирателей. Ведь именно люди будут выбирать, кого из кандидатов партия отправит на большие выборы. Напомним, что проголосовать за своего кандидата (или того, кто кажется вам наиболее достойным) может любой желающий житель региона старше 18 лет. 

"Около 4% избирателей России – это чуть больше 4 млн человек – те, кто заявил себя в выборщики (человек, который будет голосовать за кандидатов, – прим. ред.)", – отметил Александр Карелин.

И напомнил, что ЕР пока единственная партия, которая составляет списки своих кандидатов через народное голосование. Кстати, примерно столько же избирателей проявили интерес к процедуре и в Алтайском крае, а в некоторых округах значительно больше. В регионе уверены: к моменту голосования желающих принять участие ещё увеличится. Но главное – не количество, а легитимность, открытость и доступности процесса.

Напомним, проголосовать можно двумя способами. Первый – дистанционный. С 23 по 30 мая на сайте pg.er.ru с подтверждением личности пользователя через портал "Госуслуги". Но предварительно нужно зарегистрироваться. Второй – очный. 30 мая в некоторых регионах страны (в том числе и в Алтайском крае) будут открыты участки для голосования. Для тех, кто привык к старому доброму формату. 

Кстати, по словам Александра Карелина, уже были попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью "левых" аккаунтов. Но все подобные вмешательства тут же пресекают.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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