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Новости

В России может подорожать чай

, ИА "Амител"
Цены могут вырасти из-за пандемии и засухи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Производители чая в Индии предупреждают о возможном росте цен на свою продукцию. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, чай может подорожать на 12% из-за закрытия крупных плантаций в индийских провинциях Ассам и Западная Бенгалия. Они вынуждены были закрыться из-за сильной засухи и тяжёлой эпидемической ситуации в стране.

Отмечается, что цены в России вырастут только к осени, поскольку сбор урожая обычно проводится летом.

В "Росчайкофе" отметили, что в случае резкого подорожания организация обратится к властям с предложением снизить НДС для производителей до 10%. Специалисты опасаются, что в таком случае чиновники получат новый повод для регулирования цен. 

Ранее замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут рассказала о возможном подорожании сахара из-за отставания сева сахарной свёклы. В министерстве работают над механизмами удержания цен. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.05.2021 15:59
- гость -

напишите уже что подорожает все, че расписывать каждый день по одному

18.05.2021 16:03
- гость -

Так уже подорожало, и продолжает дорожать. В магазах новые ценники каждый день.

18.05.2021 16:04
- гость -



Дмитрий Песков ответил на вопрос о колебаниях цен на продукты:

«Цены могут как повышаться, так и понижаться. При этом платить необходимо больше, если цены выросли, или меньше, если они снизились», – пояснил пресс-секретарь президента.

18.05.2021 16:23
- гость -

Президент страны,поднимающейся с колен:
-Казна пустеет,надо для населения поднять цены на что-нибудь для пополнения.
-На что поднимем?
-Сейчас тыкну пальцем в русский алфавит.Вот так.Куда это я попал?
-Буква "Ф".
-Так-так...Ну не на фуфайки же?.Давайте поднимем на фсё.

18.05.2021 16:32
- гость -

18.05.2021 16:23
- гость -

Что предлагаете? Выращивать в Сибири индийский чай? Он, между прочим, стоит в основном ассортименте очень недорого.

18.05.2021 16:35
- гость -

В тайланде был в 13-м году и в 19-м цены как были так и остались, только для нас увеличились в два раза, т.к. бакс в два раза вырос. Нет у них ни нефти, ни газа, ни леса. И шапки ондатровые с валенками раз в три года покупать не надо, две пары трусов да маек и сланцы, вот и все расходы

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