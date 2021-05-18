Учёные: вакцинация способна снять долгосрочные симптомы COVID-19

Вакцинация от коронавируса облегчает симптомы длительного течения болезни. Об этом говорят британские учёные, которые опросили 812 человек, прошедших вакцинацию, пишут "Известия" со ссылкой на The Guardian.
Опрос показал, что больше половины (56,7%) респондентов отметили улучшение самочувствия и ослабление симптомов после вакцинации. В то же время каждый четвёртый (24,6%) каких-либо изменений не обнаружил. При этом те, кто получил вакцину Pfizer/BioNTech или Moderna, утверждали о большем улучшении состояния, чем те, кто привился препаратом Oxford от AstraZeneca.
Из общего числа респондентов 130 человек полностью прошли вакцинацию. Выяснилось, что некоторым из этих пациентов стало лучше уже после первой дозы, однако затем некоторые симптомы возобновились, но после введения второго компонента вновь начали исчезать.
Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что коронавирус – системное заболевание, заразиться которым можно несколько раз. В связи с этим каждый эпизод инфицирования немного сокращает продолжительность жизни.
Комментарии