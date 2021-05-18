13-летний подросток с серьгой в ухе пропал в Барнауле

Фото: vk.com/la_altay
13-летний подросток пропал в Барнауле. По информации поискового отряда "ЛизаАлерт" Алтайского края, ребёнок ушёл из дома 17 мая и до сих пор не вернулся.
Приметы мальчика: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Особая примета – серьга в левом ухе. Был одет в синюю футболку, белые шорты и салатовые сланцы.
Поисковый отряд просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщать её по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112. К поискам приглашают присоединяться добровольцев – связаться для помощи можно по номерам организации.
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