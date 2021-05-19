В минус не промёрзнет: в Барнауле установили первый бесколодезный пожарный гидрант

"Росводоканал Барнаул" установил первый в краевой столице пожарный гидрант, для которого не нужен специальный колодец. Уникальное для города современное устройство пожаротушения смонтировали рядом с пожарной частью на улице Юрина.
Как рассказал директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Власов, гидрант выполнен с двойным запиранием. Преимущество устройств такого типа заключается в наличии шара – пассивного запирающего элемента, на который давит вода.
"Активный элемент управляется сверху стандартным стендером. При вращении маховика опускается запорный элемент и притапливает шар, а вода идёт вверх – в пожарный рукав. Поднимая активный элемент, вода перекрывается шаром и нижней частью запорного элемента. При полном перекрытии выпускное отверстие совмещается с пазом, и невостребованная вода из стояка гидранта сливается", – рассказал Дмитрий Власов.
Для сибирского климата такие гидранты очень эффективны – когда устройство не используется для пожаротушения, в нём нет воды и при минусовых температурах оно не перемёрзнет. Кроме того, благодаря запирающему клапану-шару ревизию гидранта можно проводить без отключения подачи воды.
По словам генерального директора барнаульского водоканала Андрея Полюго, приобретение такого гидранта обходится дорого, но компания-производитель даёт гарантию 10 лет. Более того, заявленный срок эксплуатации – не менее 50 лет. Таким образом, именно эти пожарные гидранты более предпочтительны с точки зрения долгосрочного экономического эффекта, а самое главное – устройство надёжно в эксплуатации и обеспечении пожарной безопасности города.
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
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E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
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Комментарии
приобретение такого гидранта обходится дорого
Походу импортный. Гиперзвуковую ракету сделали, а гидрант не умеем. Или про ракету наврали или гидрант по какой-то причине делать не хотим
Около пожарной части? Чтобы тушить пожарную часть? Там нет гидрантов? И пожарных машин? Несколько тысяч закопали рядом с собой! Лмчно мне не понятно. Пусть Власов пояснит.
Рядом, потому что могут украсть чугунную крышку. А там видеонаблюдение.