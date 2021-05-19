Сильные дожди и грозы обрушатся на Алтайский край 19 мая

Жаркая погода с осадками и порывистым ветром установится в Алтайском крае в среду, 19 мая, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По краю местами утром будет туман. Днём температура составит от +15 до +20 градусов (по югу – до +25 градусов). На большей части территории прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
В Барнауле термометры покажут от +17 до +19 градусов. Утром и днём кратковременный дождь. Скорость ветра – до 13 м/с.
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