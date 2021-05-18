Более 8 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России

8 183 новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу COVID-19, общее число заразившихся достигло 4 957 756.
Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+2430), второе – Санкт-Петербург (+772), третье – Московская область (+709). Алтайский край с 65 новыми случаями занимает 27 место.
Из больниц выписали еще 8 972 человек, всего выздоровели 4 572 226 пациентов. С подтвержденным коронавирусом скончались еще 364 человека, за весь период пандемии в стране зарегистрировали 116 575 летальных исходов среди больных с COVID-19.
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