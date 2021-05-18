Власти рассмотрят новые меры для поддержки семей с детьми

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал о том, что правительство рассмотрит новые меры для поддержки семей с детьми.
"Сегодня на пленарном заседании мы рассмотрим поправки в Федеральное законодательство о новых мерах адресной поддержки семей с детьми. Важно сделать всё для того, чтобы люди получили дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года. Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше", – написал Володин.
Среди дополнительных мер поддержки обозначены выплаты на детей от 8 до 16 лет, новые выплаты для беременных и больничные для детей до 7 лет.
Комментарии
неужели так плохи дела у еровцев, что даже из своего кармана решили заплатить людям?
у них нет своих денег, они наши налоги тратят
Ничего они не заплатят от себя.
С 2021 года оплачивается блист по уходу за ребенком только 60 дней в году.
Если ваш ребенок болеет свыше, то блист вам не оплачивается.
Нате, распишитесь