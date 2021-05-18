Песков: Россия мечтает попасть в финал чемпионата Европы по футболу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вся Россия мечтает о том, чтобы национальная сборная вышла в финал чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Life.
"Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем", – сказал представитель Кремля.
Он добавил, что ему пока неизвестно, собирается ли Владимир Путин посещать матчи. Пока в графике президента этого нет.
"Но это дело такое – если будет принято решение, президент, естественно, посетит матч. Но пока нет в графике", – добавил Песков.
Напомним, что в рамках групповой стадии чемпионата Европы сборная России встретится с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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