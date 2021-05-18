Жителя Горняка осудили за жестокое убийство мужчины

43-летний житель Горняка 20 лет проведёт в колонии строгого режима. Дело рассматривали в суде с участием присяжных.
В конце ноября 2019 года осуждённый отбывал административное наказание в изоляторе временного содержания города Горняка. Он обиделся на свою сожительницу за то, что она не передавала ему посылки, и заподозрил её в измене. Освободившись, он вернулся домой, взял нож и начал искать женщину по городу.
"В дневное время он пришёл в дом 62-летнего мужчины. Испытывая личные неприязненные отношения, злоумышленник нанёс по его голове и шее не менее 27 ударов ножом и 7 ударов по голове кочергой. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в СК.
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