Бийчанина осудят за применение насилия в отношении сотрудника полиции

29-летний житель города Бийска предстанет перед судом за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает в региональном СК.
"По данным следствия, в марте 2021 года сотрудники патрульно – постовой службы полиции города Бийска получили сообщение о том, что в одной из квартир мужчина избивает свою сожительницу. Прибыв на место, полицейские попытались успокоить дебошира", — говорится в сообщении ведомства.
Пьяный мужчина начал оскорблять правоохранителей, а также угрожать одному из них молотком и ножом. Полицейским удалось обезвредить злоумышленника.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал, объяснив свои действия состоянием сильного алкогольного опьянения, при котором он не мог себя контролировать. Дело направлено в суд.
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