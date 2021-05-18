Россиян предупредили о слежке через "умные" телевизоры

Новые модели телевизоров могут быть опасны для пользователей. Об этом агентству "Прайм" рассказала менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.
По ее словам, новая техника может быть оснащена микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом.
"В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV", — отметила эксперт.
По ее словам, понять, что ваш телевизор "следит" за вами можно при помощи изучения истории исходящего трафика. Так можно заметить передачу мультимедиа контента через разные протоколы.
Комментарии