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Дерево упало на тротуар возле детского сада в Барнауле

, ИА "Амител"
Родители опасаются за безопасность своих детей

Фото: "Инцидент Барнаул"

Ветер сломал тополь возле детского сада на улице Новороссийской в Барнауле. Вечером 18 мая часть ствола упала прямо на тротуар рядом с забором учреждения.

Как рассказал очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", из-за упавшего дерева никто не пострадал, однако всё могло закончиться иначе – вечером дети часто ходят через эту дорогу из детского сада и школы. "Яблоку негде упасть", – написала она.

Пыльная буря накрыла трассу Бийск – Барнаул и сам наукоград вечером 18 мая. Синоптики обещали дождь и грозу, однако они продлились недолго и сменились сильным ветром, который поднял пыль и мелкий песок в воздух.

Чуть позднее в Алтайском крае прошёл град. Куски льда посыпались в селе Малахово Косихинского района и на трассе Барнаул – Новосибирск.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.05.2021 08:01
- гость -

Убирают старые деревья, а общество возмущается.

19.05.2021 08:11
ПЕТР

Ай ай! Какой "ужас"! В природе бывают сильные ветра и валят деревья... НО Совещание по этому поводу У Томенко провести?!

19.05.2021 08:30
- гость -

Предлагаю запретить тротуары.

19.05.2021 08:37
- гость -

Что сразу тротуары, детей - и опасаться не за кого.

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