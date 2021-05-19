Дерево упало на тротуар возле детского сада в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
Ветер сломал тополь возле детского сада на улице Новороссийской в Барнауле. Вечером 18 мая часть ствола упала прямо на тротуар рядом с забором учреждения.
Как рассказал очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", из-за упавшего дерева никто не пострадал, однако всё могло закончиться иначе – вечером дети часто ходят через эту дорогу из детского сада и школы. "Яблоку негде упасть", – написала она.
Пыльная буря накрыла трассу Бийск – Барнаул и сам наукоград вечером 18 мая. Синоптики обещали дождь и грозу, однако они продлились недолго и сменились сильным ветром, который поднял пыль и мелкий песок в воздух.
Чуть позднее в Алтайском крае прошёл град. Куски льда посыпались в селе Малахово Косихинского района и на трассе Барнаул – Новосибирск.
Комментарии
Убирают старые деревья, а общество возмущается.
Ай ай! Какой "ужас"! В природе бывают сильные ветра и валят деревья... НО Совещание по этому поводу У Томенко провести?!
Предлагаю запретить тротуары.
Что сразу тротуары, детей - и опасаться не за кого.