В Крыму 15-летний водитель "семерки" погиб, выехав на встречку

В Крыму несовершеннолетний водитель легкового авто выехал на встречную полосу и погиб в ДТП. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД республики.
Авария произошла днём 18 мая на трассе Симферополь – Евпатория в селе Родниковом Симферопольского района.
По предварительным данным, 15-летний водитель ВАЗ-2107 после дождя не справился с управлением на мокрой дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito.
От удара подросток погиб на месте, в автомобиле он был один. Также в аварии пострадали два пассажира иномарки – женщина получила перелом ноги, а её 15-летняя дочь – ссадины и ушибы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
"В настоящее время проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз, в том числе автотехнические и трассологические. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также выясняется, как несовершеннолетний оказался за рулём автомобиля. Согласно предварительной информации, подросток воспользовался транспортным средством по своей инициативе", – рассказали в ведомстве.
Также отмечается, что во время расследования правоохранители дадут правовую оценку действиям всех участников инцидента, а также законным представителям несовершеннолетнего.
Напомним, 18 мая при столкновении "Газели" и иномарки в Красноярском крае погибли пять человек. По данным полиции, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном.
Комментарии
так водитель или нарушитель ПДД?
19.05.2021 09:25
- гость -
Он совместил
тогда получается - совмещал...