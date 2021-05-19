Доктор Мясников рассказал, чего нельзя делать при укусе клеща

Присосавшегося клеща нельзя извлекать при помощи масел или прижигания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1", пишет РИА Новости.
По его словам, паукообразное нужно правильно захватить и вывернуть, чтобы не оставить в коже голову и лапки. В противном случае место укуса может нагноиться, а также обернуться другими проблемами.
Ведущий добавил, клеща нужно успеть ещё и вовремя извлечь. Он напомнил, что при клещевом энцефалите яд попадает в организм моментально, а при бореллиозе микробы оказываются в крови через день-два.
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нельзя извлекать при помощи масел
почему?