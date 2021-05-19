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Небесный паровоз. Фотограф запечатлел над Барнаулом спутники Илона Маска

, ИА "Амител"
Автор отмечает, что змейку спутников можно наблюдать невооружённым глазом ещё несколько дней

Барнаульский фотограф под ником grad.i.ent снял в небе над Барнаулом вереницу спутников Starlink, принадлежащие компании SpaceX. Аппараты были запущены 16 мая, и это уже третья по счёту группа. Starlink – это мировая спутниковая сеть, при помощи которой Илон Маск планирует обеспечить бесперебойный высокоскоростной интернет на всей планете. Первое время спутники движутся близко друг за другом. Поэтому они создают иллюзию "космического поезда". 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

19.05.2021 11:03
- гость -

Зато на батутист песни пишет, вот!

19.05.2021 11:12
- гость -

Погода этим не связана. Урожай тоже.

19.05.2021 11:25
- гость -

19.05.2021 11:03
- гость -
Так его, собаку серую!Слушай, чувaчок, утри нос батутисту, сделай лучше, чем он.

19.05.2021 11:31
- гость -

Маск шпиёнит за Барнеаполем. Всегда знал что Баран-аул это попацентр мира

19.05.2021 11:40
- гость -

Вы хотя бы немного матчасть покурили, прежде чем веселиться. Это очень продуманный бизнес, и не Маск его придумал. Он лишь продал уже существующую идею инвесторам, которые дали денег на реализацию проекта. Они хотят кардинально изменить рынок интернета. Будут новые абонентские устройства и будет абонплата. Ничего бесплатного не будет.

19.05.2021 12:05
- гость -

19.05.2021 11:40
- гость -
у нас свои спутники, целая сеть. У китая свои.
Так что пиндосы тут только ради шпионства и военных целей.
абонентские устройства пусть в америках устанавливают.

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