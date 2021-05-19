В Кузбассе 11 детей отравились неизвестным газом в школе

11 школьников госпитализировали в Кемеровской области с признаками отравления неизвестным газом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф.
По предварительной информации, кто-то распылил неизвестное вещество (возможно, из газового баллончика) в здании школы № 26 в Новокузнецке.
На месте происшествия находятся четыре бригады скорой помощи и специалисты Центра медицины катастроф.
На момент госпитализации у некоторых детей было состояние средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.
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