Сносило остановки и выворачивало деревья с корнями. Итоги разгула стихии в Алтайском крае

Мощный шквалистый ветер обрушился на Алтайский край вечером 18 мая. Непогода оставила без света несколько тысяч человек. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, уточнила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Валило деревья, срывало крыши, повредило автомобили.
Пыльный армагеддон
Пыльная буря и шквалистый ветер стали причиной обрыва линий электропередачи в Бийске. Как уточнили amic.ru в единой диспетчерской службе, разгул стихии длился порядка 15 минут. В разных районах города деревья повалило на линии электропередачи, в результате чего произошло отключение электроэнергии. В Заречье на время встали трамваи. Но в течение двух часов электроснабжение удалось восстановить во всём городе.
На улице Трофимова, 133, из-за падения дерева частично пострадала крыша многоквартирного двухэтажного дома. Сейчас на месте ведутся работы.
Куда страшнее было за городом. Водители, которые в этот момент находились в пути, были вынуждены съехать на обочину. Видимость на трассе была нулевая. На кадрах в социальных сетях видно, как огромные клубы пыли витают в воздухе. Но нашлись и те, кто рискнул заехать в пыльный апокалипсис. Очевидцы пишут, что никогда ещё не испытывали такого страха.
Срывало крыши, валило остановки
Ещё сильнее стихия разгулялась в Тальменском районе. Там ветром валило столбы линий электропередачи, остановки общественного транспорта, с корнем выворачивало деревья.
"Ветер длился порядка пяти минут. Раскрыло крыши на некоторых домах, повредило теплицы, валило столбы связи и электропередачи. Соседу шифером посекло капот на машине. Было очень страшно. В сёлах Анисимово, Кошелево и Казанцево прошёл крупный град", – рассказал amic.ru житель р.п. Тальменка Александр Кузнецов.
Прошёл град также в Солонешенском, Косихинском и Чарышском районах. Максимальный диаметр ледяных осадков составил 8 миллиметров.
В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю сообщили, что из-за шквалистого ветра пострадали социальные объекты. В селе Новоперуново сорвало крышу со школьного спортзала, пострадала кровля на гараже и подстанции Тальменского психоневрологического интерната и гараже АТП МУП "Транспорт общего пользования", котельная в Новотроицке. В ведомстве уточняют, что на деятельность предприятия и учебный процесс это не повлияло.
Электроснабжение в Тальменском районе восстановлено только частично. До сих пор нет света в селах Зайцево, Шадринцево, Ново-Перуново, станциии и селе Озерки, частично в Тальменке. По этой причине не работают дошкольные образовательные учреждения, школы – в ограниченном режиме.
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