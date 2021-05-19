Гигантский НЛО сняли на Алтае

Неопознанный летающий объект огромных размеров попал в объектив видеокамеры в Горном Алтае. Об этом сообщают в Instagram-сообществе Barnaul.Insta.
"Какая-то хрень зависла, вот она висит… большая. Что такое – непонятно. Тучи точно не такие, и что бы она одна тут была?" – озадачился автор ролика.
Уточняется, что НЛО было замечено по дороге к селу Усть-Кокса. В комментариях пользователи предположили, что на видео попал авианосец "Мстителей".
Ранее барнаульский фотограф снял в небе над Барнаулом вереницу спутников Starlink, принадлежащие компании SpaceX Илона Маска. Аппараты были запущены 16 мая, и это уже третья по счёту группа.
Комментарии
Загадка.
А остановиться и нормально заснять что, религия не позволяет?
сейчас местные диванные эксперты вам все расскажут
19.05.2021 12:48
- гость -
Продолжай. Доклад на вступлении не заканчивается обычно.
А остановиться и нормально заснять что, религия не позволяет?
Да некогда им, в Усть-Коксу быстрее надо. Эка невидаль, НЛО...
Они зависли офигели от такой дороги, вроде уже лет 70 как лучше делают на земле, спорили там почему так.
Ну наконец-то, наши прилетели
Чисто как в альбоме Year Zero ВИА Nine Inch Nails!
Продолжай.
Я тут причем? обычно Вы в каждой бочке затычка - экспЭрт.
19.05.2021 13:04
Гость
Они зависли офигели от такой дороги.
В горах хоть где дороги не ахти, кроме федеральных трасс. Даже в Норвегии во время учений американцы слетели с трассы.
Жара. Мираж.
Это не НЛО, это
Крышу гаража алтайского психоневрологического интерната снесло