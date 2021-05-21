Работа в крупной компании: "Алтайвагон" ищет новых сотрудников

АО "Алтайвагон", один из крупнейших в России заводов по производству железнодорожных составов, ищет новых сотрудников. В приоритетах компании – наращивание производственного потенциала и создание долговременной кадровой базы.
Предприятию требуются электросварщики, токари, стропальщики, машинисты крана и рабочие других профессий. Устроиться на работу можно и без специальности и опыта: в компании предусмотрено обучение. Здесь можно освоить новую профессию или повысить уровень квалификации без отрыва от производства.
Подробнее о вакансиях можно узнать по телефонам: 8 (38532) 36-025, 8 (38532) 36-102.
Продукция АО "Алтайвагон" – это современные вагоны различных типов и конструкций для перевозки грузов. Производственные мощности позволяют изготавливать до 10 тысяч грузовых вагонов в год. Предприятие экспортирует продукцию в Казахстан, Узбекистан, страны Балтии.
АО "Алтайвагон"
Адрес: г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 16,
Тел: 8(38532) 36-025, 8(38532)36-102
E-mail: altaymash@altvagon.ru
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Комментарии
людей везде сокращают а тут набор ! хватит врать уже!
У этой конторы такая фишка - наберут людей под исполнение одного заказа, а через 2-4 месяца увольняют и живи как знаешь. А попом очередных верящих в сказки набирают.
Сейчас наверно вагоностроение на подъеме, БВРЗ тоже набирает людей.
21.05.2021 12:43
- гость -, а феврале сокрашали?!) https://www.kommersant.ru/doc/4683143