Работа в крупной компании: "Алтайвагон" ищет новых сотрудников

АО "Алтайвагон", один из крупнейших в России заводов по производству железнодорожных составов, ищет новых сотрудников. В приоритетах компании – наращивание производственного потенциала и создание долговременной кадровой базы.

Предприятию требуются электросварщики, токари, стропальщики, машинисты крана и рабочие других профессий. Устроиться на работу можно и без специальности и опыта: в компании предусмотрено обучение. Здесь можно освоить новую профессию или повысить уровень квалификации без отрыва от производства.

Подробнее о вакансиях можно узнать по телефонам: 8 (38532) 36-025, 8 (38532) 36-102.

Продукция АО "Алтайвагон" – это современные вагоны различных типов и конструкций для перевозки грузов. Производственные мощности позволяют изготавливать до 10 тысяч грузовых вагонов в год. Предприятие экспортирует продукцию в Казахстан, Узбекистан, страны Балтии.

АО "Алтайвагон"

Адрес: г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 16,

Тел: 8(38532) 36-025, 8(38532)36-102

E-mail: altaymash@altvagon.ru

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